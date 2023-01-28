РКН насчитал примерно 150 крупных утечек личных данных за год

Роскомнадзор продолжает подводить итоги своей работы в ушедшем 2022 году. Последняя выложенная статистика посвящена проблеме крупных утечек персональных данных граждан. Их за отчетный период насчитали около 150.

Большинство сигналов об утечках получили подтверждение, что в конечном счете обернулось составлением 66 административных протоколов. Суды, в свою очередь, оштрафовали нарушителей по таким делам в общей сложности на 1 млн рублей. Пока что 30 протоколов только ждут своего рассмотрения в судах.

В наступившем году ведомство уже инициировало свыше 25 проверок информации об утечках, которые могли иметь место в последнем квартале 2022-го.

Отметим, что накануне появились сведения об утечке личных данных клиентов компании "Газпромбанк Инвестиции". РКН начал проверку возможного инцидента, тогда как в самой организации факт утечки отрицают.

фото: rkn.gov.ru