Беглов намерен и дальше использовать соль для борьбы с гололедом

Губернатор Александр Беглов в ходе "прямой линии" 28 января ответил на вопросы об использовании соли и песка для борьбы с гололедом в Петербурге.

Он отметил, что эта зима специфическая, с частыми переменами температуры. Отказаться от антигололедных материалов город в таких условиях не может, отметил губернатор.

"Соль - основной компонент смеси по борьбе с гололедом. Она используется во всем мире, и в северных странах, и в южных. Без нее не обойтись", - сказал Беглов.

Он подчеркнул, что солевые смеси используют для борьбы с гололедом на дорогах и во дворах, а в садах и парках - нет.

"А вот долю песка будем постепенно сокращать, чтобы избежать пылевых бурь", - пообещал Беглов.

Напомним, "прямая линия" губернатора полностью посвящена проблеме уборки Петербурга. Эту тему выбрал центр управления регионом на основе вопросов горожан.