ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 16:38

Беглов намерен и дальше использовать соль для борьбы с гололедом

фото ЗакС политика Беглов намерен и дальше использовать соль для борьбы с гололедом

Губернатор Александр Беглов в ходе "прямой линии" 28 января ответил на вопросы об использовании соли и песка для борьбы с гололедом в Петербурге.

Он отметил, что эта зима специфическая, с частыми переменами температуры. Отказаться от антигололедных материалов город в таких условиях не может, отметил губернатор. 

"Соль - основной компонент смеси по борьбе с гололедом. Она используется во всем мире, и в северных странах, и в южных. Без нее не обойтись", - сказал Беглов.

Он подчеркнул, что солевые смеси используют для борьбы с гололедом на дорогах и во дворах, а в садах и парках - нет.

"А вот долю песка будем постепенно сокращать, чтобы избежать пылевых бурь", - пообещал Беглов. 

Напомним, "прямая линия" губернатора полностью посвящена проблеме уборки Петербурга. Эту тему выбрал центр управления регионом на основе вопросов горожан.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости
Упоминаемые персоны
Беглов Александр Дмитриевич 




Новости28 января
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама