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Новости 17:13

"Она стала непрестижной - надо сделать ее престижной": Беглов высказался о профессии дворника

фото ЗакС политика "Она стала непрестижной - надо сделать ее престижной": Беглов высказался о профессии дворника

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что необходимо поднять престиж профессии дворника. Во время "прямой линии" 28 января он заявил, что для города важно, чтобы в систему ЖКХ приходили петербуржцы.

"За последние 20-30 лет профессия утратила свое значение. Надо ее возродить. Она стала непрестижной - надо сделать ее престижной. Создать все необходимые условия для людей, которые выполняют непростую работу. И уважительно к ним относиться", - сказал Беглов.

Он пообещал, что дворники, которые работают в государственных агентствах будут получать 49 тысяч рублей, а механизаторы - более 70 тысяч рублей. Губернатор пообещал, что сотрудники будут обеспечены удобной спецодеждой и комфортными условиями труда. 

"Безусловно, конечно, создаем трудовые условия. Душ, раздевалки, где можно принять пищу, согреть чай - это такие простые, элементарные вопросы. Дети будут ходить в детские сады и школы, удобные родителям, которые работают в этой системе. Безусловно, конечно, мы будем предоставлять служебное жилье - тоже важный момент. Фактически мы сегодня создаем новую инфраструктуру отрасли, в которой будут работать подготовленные профессиональные кадры, не временщики. Безусловно, конечно, мы заинтересованы в том, чтобы на эти места приходили наши, местные жители", - сообщил Беглов.

Напомним, "прямая линия" губернатора была полностью посвящена проблеме уборки города. Она продлилась менее часа.


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