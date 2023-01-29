"Россия любит нас": Топ-менеджер Hyundai Motor высказался о будущем петербургского завода

Южнокорейская компания-производитель автомобилей Hyundai Motor продолжает взаимодействовать с Министерством промышленности и торговли РФ, а также с правительством Петербурга, обсуждая дальнейшее будущее базирующегося в Северной столице предприятия, передаёт "Фонтанка".

О текущем ходе дел поведал в разговоре со студентами Образовательного центра языка и культуры Института имени короля Седжона топ-менеджер завода "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус" (ХММР) Чон Хёнчхоль.

"Я люблю Россию, Россия любит нас, в том числе в лице Министерства промышленности и торговли. Мы находимся в каждодневном поиске, как начать работу [и] прилагаем общие усилия, чтобы начать производство", — поделился Хёнчхоль.

Рассуждая о дальнейшем развитии производственной площадки Hyundai, топ-менеджер компании напомнил, что петербургский завод и его поставщики вынуждены работать в ограниченном режиме для того, чтобы собирать комплектующие детали для проданных машин.

Напомним, ранее стало известно, что петербургские власти договорились с южнокорейским автопроизводителем Hyundai о создании на принадлежащем ему предприятии в Шушарах образовательного полигона.