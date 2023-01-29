В Петербурге в течение 2023 года к системе обогрева кровли подключат ещё 150 домов

Ещё 150 жилых домов будут подключены к системе обогрева кровли в 2023 году, известил в ходе прямой линии петербургский губернатор Александр Беглов.

Градоначальник напомнил, что по состоянию на сегодняшний день в городе кровля обогревается уже у более 300 зданий, а всего такую систему планируется внедрить в 4 тысячах объектов.

"В планах на этот год ещё 150 [домов], где такая система актуальна. Прежде всего, это дома, где расположены социально значимые объекты — детские сады, поликлиники", — рассказал Беглов.

При выборе домов, которые необходимо подключить к системе, специалисты обращают внимание на пешеходное движение по улице и скат крыши. Если в первом случае движение по улице интенсивное, а во втором случае отличается сложностью для альпинистов, то такие дома имеют первоочередное значение и потому подключаются раньше остальных.

Подробнее о том, как прошла прямая линия Беглова, — читайте в материале ЗАКС.Ру.