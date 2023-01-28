"Нужно требовать качественную уборку": Беглов ответил на вопросы о снеге

кадр из трансляции "Прямой линии" Александра Беглoва

Александр Беглов 28 января снова провел "прямую линию". Он почти час отвечал на вопросы об уборке. Губернатор пообещал, что через 1,5-2 года убирать город будут только жилищные агентства и призвал поднять престиж профессии дворника. Дозвониться до этой линии, чтобы поговорить с Бегловым напрямую, как обычно, было невозможно.

"Прямые линии" на своей странице "ВКонтакте" Александр Беглов теперь собирается проводить ежемесячно. Каждая должна быть посвящена отдельной проблеме, наиболее волнующей горожан. Зная об этом, горожане, выступающие против закона о КРТ, массово отправляли Беглову вопросы о будущем переселении жителей хрущевок. Подобных сообщений в комментариях на странице главы города было очень много. Чуть менее активны, но все же заметны оказались, противники платных парковок в Адмиралтейском районе и граждане, недовольные ценами за услуги ЖКХ. Однако Центр управления регионом посчитал, что есть тема более важная. За 2,5 часа до начала губернатор объявил, что январская "прямая линия" будет посвящена уборке.

Общаться с народом в режиме онлайн главам регионов велел президент Владимир Путин. Беглов пытался устраивать такие интерактивы дважды - в конце 2021-го и в конце 2022 года. Оба раза вышло, мягко говоря, слабо.

Вести новый прямой эфир пригласили заместителя гендиректора телеканала "Санкт-Петербург" Юрия Зинчука. В кадре также присутствовала сотрудница Центра управления регионом. Она, не переставая, стучала по кнопкам клавиатуры ноутбука и время от времени вклинивалась в разговор, зачитывая отдельные вопросы, которые поступают в комментарии в режиме реального времени. Это большой прогресс. Раньше абсолютно все вопросы для "прямых линий" Беглова принимали и отбирали заранее. Возможности дозвониться и поговорить с губернатором, правда, так и не появилось.

Начали с вопросов о реформе системы уборки города. Власти долго обещали, что с начала года город перейдет на новую модель. Жители забросали эфир сообщениями о том, что в реальности ничего не поменялось. Беглов объяснил, что реформа будет проходить постепенно.

Главный ее замысел заключается в том, что вместо частных компаний отвечать за уборку будут жилищные агентства, подконтрольные районным администрациям. Таким образом, в распоряжении властей всегда будет штат сотрудников и запас необходимого инвентаря.

"Безусловно важно, чтобы Петербург убирали сотрудники районных жилищных агентств, с которыми не надо судиться, а нужно просто требовать качественную уборку", - заявил Беглов во время "прямой линии".

Новые принципы планируется внедрять постепенно - там, где заканчивается контракт с частником, заступает жилагентство. В Смольном ранее прогнозировали, что переход может занять год. Теперь Беглов уточнил, что 1,5-2 года. На новую модель уборки, по его словам, еще не один район полностью не перешел. В Василеостровском районе, например, она внедрена менее чем на 10%, а в Центральный еще не пришла.

Через 10 минут после начала ответов на вопросы глава города высказался о "жуликах". Это слово в последнее время Беглову полюбилось. О "жуликах", с которыми ведет борьбу Смольный, губернатор стал рассказывать очень часто. На этот раз он отвечал на вопрос от жительницы дома, в квартиры которого пришли квитанции с завышенными расчетами от ЖКС № 1 Кировского района. Беглов заявил, что в курсе проблемы и уже подключил к ее решению правоохранительные органы.

"Мы сегодня ломаем преступные "серые" схемы, которые работали годами и десятилетиями. Это не просто. Подрядчики привыкли к безнаказанности. У них хорошие юридические службы, многие агрессивно сопротивляются, потому что теряют неправомерные сверхдоходы. Особенно активные начинают войны в судах, СМИ, как я говорил, и в соцсетях. Да, заказывают статьи, в судах судятся по многим вопросам. Но город преодолевает эти противодействия. Хочу обратить внимание, что всех жуликов вычистим, порядок наведем", - сказал Беглов.

Несколько вопросов прислали о противогололедных материалах. Беглов на это заявил, что в условиях аномальных зим без этого не обойтись. Смеси на основе соли, по его словам, при борьбе с гололедом на дорогах и во дворах, в городе будут использовать и дальше, а от песка хотят отказываться.

Беглов заявил, что нужно поднимать престиж профессии дворника, чтобы сотрудники сферы ЖКХ пользовались уважением в обществе. Губернатор пообещал, что сотрудники жилагентств будут получать заработную плату от 49 тысяч рублей, смогут повышать свои квалификации, устраивать детей в удобные школы и детские сады, а на рабочем месте станет удобно "согреть чай" и принять душ.

Под конец эфира сотрудница ЦУР зачитала "вопрос не по теме". Его отправила жена участника спецоперации. У нее трое несовершеннолетних детей, отец которых умер. Уже несколько лет детей, как своих собственных, воспитывает и содержит ее муж, отправившийся на СВО. Права на льготы они не получили, поскольку воспитываются не родным отцом.

"Всё, что касается специальной военной операции нужно решать быстро и немедленно, без всяких проволочек, - ответил Беглов. - Для этого мы создали соответствующий совет при губернаторе, в который вошли общественные организации и члены семей тех воинов, которые сегодня защищают нашу страну, в зоне специальной военной операции… Обращаю всех внимание, нельзя разделять детей на родных и неродных. Сегодня дам соответствующее распоряжение, чтобы найти правовой механизм и решить этот вопрос в течение двух недель".

На вопросы губернатор отвечал около 50 минут.

"В заключение я скажу, что вопросов достаточно много и вы не все их озвучили", - сказал глава города Зинчуку.

Тем временем в комментариях у Беглова требовали, чтобы он говорил про программу комплексного развития территорий, а не уже растаявший снег.

Сергей Еремеев