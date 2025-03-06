Петербурженка после травмы просит СК проверить МО "Сосновая поляна" из-за уборки снега

Жительница Красносельского района Петербурга обратилась к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой провести проверку в отношении местной администрации МО "Сосновая поляна" из-за некачественной, по ее мнению, уборки снега. В конце января она поскользнулась недалеко от своего подъезда на улице Пионерстроя, после чего ей потребовалось длительное и дорогостоящее лечение - ей диагностировали множественные переломы голени со смещением отломков. Копия обращения есть в распоряжении ЗАКС.Ру.

"Только установка пластин и винтов, необходимых для операции и закупаемых за мой счет, обошлась мне в 130 тысяч рублей, не считая всех остальных необходимых лекарств. Кроме того, именно в этот момент, я оказалась безработной и встала на биржу труда", - говорится в обращении.

В своем письме на имя председателя Следкома петербурженка предполагает, что за уборку подходов к ее дому может отвечать местная администрация МО "Сосновая поляна". По наблюдению петербурженки и ее соседей, им ни разу не удалось застать процесс работы коммунальщиков по уборке территорий, в частностности, от льда. Аналогичную ситуацию заметили и на детских площадках, утверждает автор.

Также пострадавшая отмечает, что с начала 2025 года муниципалы не заключили контракт с подрядной организацией на работы по содержанию и уборке территорий зеленых насаждений. Предыдущий договор действовал до 31 декабря 2024 года. В новом году аналогичный договор был заключен только 21 февраля.

Отметим, уборка территорий в Петербурге разделена между несколькими ведомствами. Например, ЗНОП входят в зону ответственности муниципального образования, дороги - комитета по благоустройству. Судя по ответам чиновников на портале "Наш Санкт-Петербург" на жалобы жителей улицы Пионерстроя по качеству зимней уборки, за разные участки там может в частности отвечать, как районная администрация, так и местный жилкомсервис или муниципалы.

Напомним, за прошедшую зиму некачественная уборка снега в Петербурге не раз становилась поводом для санкций в отношении управляющих компаний и сотрудников городских служб. По данным Смольного, проблемы возникли более чем у четверти многоквартирных домов.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру