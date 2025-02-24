Во Фрунзенском районе ответственных за уборку снега оштрафовали на 20 тысяч рублей

Мировые судьи Фрунзенского района Петербурга привлекли к административной ответственности двух человек за нарушение требований по обеспечению безопасности дорожного движения в связи с ненадлежащей уборкой снега, об этом 24 февраля в своем Telegram-канале написала глава объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

Владислав Садыков, ответственный за уборку КАД рядом с Софийской улицей, допустил образование снежного вала. Его высота составила 40 сантимеров, ширина – более 1 метра, длина – свыше 200 метров. Садыков признал свою вину.

Елена Нестерова, начальник автоколонны Купчинская СПб ГБУ "ЦУРДБ", также признана виновной. На Будапештской улице она также допустила формирование снежного вала рядом с пешеходным переходом. Вал был шириной 2 метра, высотой 1 метр и длиной 1,25 метра.

Мировые судьи назначили штрафы по 20 тысяч рублей для каждого из обвиняемых.

Напомним, что прокуратура Невского района Петербурга помогла местной жительнице отсудить 300 тысяч рублей за падение на гололеде. Женщина повредила лодыжку.

Фото: ЗАКС.Ру