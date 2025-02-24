Жительница Невского района отсудила 300 тысяч рублей за падение на гололеде

Прокуратура Невского района Петербурга добилась выплаты компенсации местной жительнице, получившей травмы из-за неубранного льда, об этом 24 февраля сообщили в пресс-службе надзорного ведомства города.

Как установила проверка, в январе 61-летняя женщина поскользнулась и упала между домами в Невском районе города. В больнице ей диагностировали перелом лодыжек левой голени. Прокуратура отмечает, что причиной происшествия стала некачественная уборка сотрудниками СПб ГКУ "Жилищное агентство Невского района".

Прокуратура подала в суд иск о компенсации морального вреда с учетом возраста и состояния здоровья пострадавшей. Суд удовлетворил требования надзорного ведомства и обязал жилищное агентство выплатить пострадавшей 300 тысяч рублей.

Напомним, что прокуратура Калининского района Петербурга добилась выплаты компенсации в размере 500 тысяч рублей 63-летней женщине, которая поскользнулась на проспекте Науки и получила два перелома правой ноги.

Фото: ЗАКС.Ру