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Новости 11:47

Жительница Невского района отсудила 300 тысяч рублей за падение на гололеде

фото ЗакС политика Жительница Невского района отсудила 300 тысяч рублей за падение на гололеде

Прокуратура Невского района Петербурга добилась выплаты компенсации местной жительнице, получившей травмы из-за неубранного льда, об этом 24 февраля сообщили в пресс-службе надзорного ведомства города.

Как установила проверка, в январе 61-летняя женщина поскользнулась и упала между домами в Невском районе города. В больнице ей диагностировали перелом лодыжек левой голени. Прокуратура отмечает, что причиной происшествия стала некачественная уборка сотрудниками СПб ГКУ "Жилищное агентство Невского района".

Прокуратура подала в суд иск о компенсации морального вреда с учетом возраста и состояния здоровья пострадавшей. Суд удовлетворил требования надзорного ведомства и обязал жилищное агентство выплатить пострадавшей 300 тысяч рублей.

Напомним, что прокуратура Калининского района Петербурга добилась выплаты компенсации в размере 500 тысяч рублей 63-летней женщине, которая поскользнулась на проспекте Науки и получила два перелома правой ноги.

Фото: ЗАКС.Ру


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