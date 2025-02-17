Прокуратура помогла получить 500 тысяч рублей упавшей на льду петербурженке

Прокуратура Калининского района добилась выплаты компенсации 63-летней жительнице Петербурга, получившей серьезную травму из-за неубранного тротуара, об этом 17 февраля сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Как было установлено в ходе проверки прокуратуры, в январе 2024 года женщина поскользнулась и упала на проспекте Науки. В результате у нее диагностировали два перелома правой ноги, наложили гипс. Пострадавшая долгое время была ограничена в движении.

Причиной инцидента стала ненадлежащая уборка территории, за которую отвечало АО "Коломяжское". Прокуратура направила в суд иск о компенсации морального вреда. Суд удовлетворил требования надзорного ведомства, обязав компанию выплатить петербурженке 500 тысяч рублей.

Напомним, что в конце января этого года председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить случаи травмирования петербуржцев от гололеда. По данным СК, на конец января более тысячи горожан получили травмы от падений с начала зимы.

Фото: ЗАКС.Ру