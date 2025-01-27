Бастрыкин поручил проверить случаи травм от гололеда в Петербурге

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по сообщениям о травмах, полученных жителями Петербурга из-за непринятия мер по уборке наледи на пешеходных зонах, сообщила 26 января пресс-служба ведомства.

По данным СК, 22 января в городе пострадали четверо человек, включая пенсионерку, которые упали на обледенелых улицах и были госпитализированы. Ведомство добавляет, что с начала зимы более тысячи жителей получили травмы в различных районах Петербурга из-за аналогичных инцидентов.

Для установления обстоятельств Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя ГСУ СК России по Петербургу Олегу Бобкову провести процессуальную проверку. Ход проверки и исполнение поручения находятся на контроле центрального аппарата Следственного комитета.

ЗАКС.Ру 21 января писал о том, что Бастрыкин взял под личный контроль дело о наледи, упавшей на петербурженку. Падение произошло на Малом проспекте Васильевского острова, женщина получила травму плеча.

фото пресс-службы СК России