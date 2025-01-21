Бастрыкин заинтересовался падением наледи на петербурженку

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял дело об инциденте, в результате которого травмирована женщина, под личный контроль, сообщает пресс-служба СК 21 января.

По имеющейся информации, на Малом проспекте Васильевского острова с крыши многоквартирного дома обрушилась наледь, ударив прохожую. Пострадавшую госпитализировали с травмой плеча.

Следственное управление СК России по Петербургу начало процессуальную проверку по данному факту. Бастрыкин поручил и.о. руководителя ГСУ СК РФ по Петербургу Олегу Бобкову доложить о промежуточных итогах и принятых мерах.

Напомним, что в Петербурге 20 января прошли обыски в пяти районных администрациях и нескольких управляющих компаниях из-за некачественной уборки наледи с крыш домов. Причина заключалась в том, что с 8 по 14 января семеро горожан пострадали, четверо из них оказались несовершеннолетними.. У пострадавших зафиксировали травмы головы различной степени тяжести.

фото пресс-службы СК РФ