Следователи ищут след упавшей наледи в районных администрациях и УК

Кадр из видео СКУтро понедельника 20 января в нескольких районных администрациях началось с визита сотрудников Следственного комитета. Поводом для этого стали случаи травмирования петербуржцев при падении наледи с крыш домов. С начала января в Петербурге зафиксировали семь таких случаев. Подробнее — в материале ЗАКС.Ру.

Следователи утром 20 января пришли с обысками в администрации пяти районов: Василеостровского, Приморского, Адмиралтейского, Центрального и Выборгского. Также правоохранительные органы заявились в ряд управляющих компаний. Как пояснили в ГСУ СК по Петербургу, с 8 по 14 января произошло семь случаев травмирования горожан, среди которых четверо — несовершеннолетние. Наледь на пешеходов падала на улице Правды, на выходе из метро "Чернышевская", на 7-й линии Васильевского острова, на улицах Камышовой, Шкапина, Орбели и Серпуховской. У пострадавших зафиксировали травмы головы различной степени тяжести.

"Сегодня следователями ГСУ с участием регионального управления МВД России проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего, а также виновных лиц. В том числе обыски в администрациях Адмиралтейского, Приморского, Выборгского, Центрального и Василеостровского районов, а также управляющих компаниях", - рассказали в петербургском Следкоме.

Следственные действия проходят в рамках уголовного дела по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК). На случаи травмирования неоднократно обращал внимание глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Так, о проверках по этой статье в ведомстве рассказали еще 9 января. Об уже возбужденном уголовном деле рассказали 15 января, когда 16-летний юноша потерял сознание после того, как на него упала глыба льда на улице Шкапина в Адмиралтейском районе.

Как рассказали ЗАКС.Ру в пресс-службе вице-губернатора Евгения Разумишкина, курирующего уборку снега в городе, все адреса, где пострадали горожане, обслуживают частные управляющие компании, а не районные жилищные агентства, которые относятся к городским властям. По информации издания "Фонтанка", силовики пришли в УК "Возрождение", "Строительные системы", ТСЖ "Приморье" и в офис "Петербургского метрополитена". Последний адрес, вероятно, связан со случаем травмирования у станции метро "Чернышевская".

- Здесь исключительно все вопросы к частным УК, - рассказали ЗАКС.Ру в аппарате вице-губернатора Разумишкина.

Как рассказал ЗАКС.Ру собеседник, знакомый с особенностями взаимодействия районных администраций с частными управляющими компаниями, в зимний период и районные власти, и ЖКС, и частные управляющие компании в тандеме решают вопросы уборки снега и очистки кровель от наледи, однако с последними районные чиновники сотрудничают немного в ином формате, нежели с коммунальными службами, в которых есть госучастие. Администрации различными способами доводят до УК свои рекомендации и пожелания по уборке конкретных адресов. Найти недоработки в действиях районной администрации в таких случаях сложно, добавил собеседник, поскольку регламент уборки обязателен и для частных компаний — следить за состоянием крыш они должны и без напоминаний чиновников. Тем не менее, как рассказал временно исполняющий обязанности главы Адмиралтейского района Дмитрий Вакушин "Фонтанке", чиновники отправляли уведомления собственникам здания на улице Шкапина, где пострадал несовершеннолетний. Других рычагов влияния у чиновников нет.

Ранее ужесточить требования к деятельности частных управляющих компании предлагал депутат Заксобрания Петербурга Андрея Рябоконь, который предлагал лишать УК лицензий за нарушения, которые создают угрозу жизни.

Константин Леньков / Кадр из видео СК