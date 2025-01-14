Сотрудники Росгвардии помогли подростку, на которого упал лед с крыши в Петербурге

В Адмиралтейском районе Петербурга 17-летний подросток получил рассечение головы из-за падения льда с крыши дома на улице Шкапина, об этом 14 января сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу.

Инцидент произошел около 9 утра во вторник, 14 января, когда юноша шел на занятия в колледж. Ситуацию заметили сотрудники Росгвардии, патрулировавшие район. Они вызвали скорую помощь, сообщили о происшествии в центр оперативного управления и оказали пострадавшему первую помощь.

Подросток был госпитализирован. Помимо него пострадала женщина, находившаяся рядом. Она получила повреждение плеча, однако от госпитализации отказалась, самостоятельно обратившись в травмпункт.

Напомним, что на прошлой неделе председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался травмированием петербуржцев из-за падения глыб льда с крыш домов. Например, на улице Правды лед упал на девушку, из-за чего она получила закрытую черепно-мозговую травму.

Фото: ЗАКС.Ру