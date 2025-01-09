Бастрыкин заинтересовался травмированием петербуржцев из-за падения наледи

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе проверок из-за травмирования граждан в результате падения глыб льда в Петербурге, об этом 9 января сообщили в пресс-службе СК РФ.

Как пишут следователи, в СМИ и в соцсетях сообщалось, что несколько людей травмировались из-за падения наледи с крыш в Петербурге. Например, в Центральном районе города на девушку упала льдина, из-за чего она получила травмы.

Кроме этого, у станции метро "Чернышевская" наледь упала на 13-летнюю школьницу, а в Приморском районе на Заусадебной улице лед упал с крыши автосервиса на работника.

ГСУ СК России по Петербургу проводит проверки по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст.238 УК РФ). Бастрыкин дал поручение и.о. руководителя ведомства Олегу Бобкову доложить о ходе и результатах процессуальных проверок.

Напомним, что после сообщений о травмах петербуржцев инспекторы ГАТИ начали проверять уборку крыш нежилых зданий в городе. Было осмотрено около 80 объектов, на которых выявлено более 20 нарушений зимней уборки.

Фото: пресс-служба СК РФ