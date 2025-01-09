ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 16:49

Инспекторы ГАТИ усилили контроль за состоянием кровель нежилых зданий в Петербурге

фото ЗакС политика Инспекторы ГАТИ усилили контроль за состоянием кровель нежилых зданий в Петербурге

В Петербурге инспекторы Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) усилили контроль за содержанием кровель частных объектов в зимний период, об этом 9 января сообщили в пресс-службе Смольного.

В связи с угрозой падения снега и наледи, инспекторы проверяют своевременность очистки крыш от снежных масс. В четверг, 9 января, было осмотрено около 80 объектов, на которых выявлено более 20 нарушений зимней уборки.

Работы по устранению нарушений ведутся с владельцами зданий. Среди проблемных адресов – Невский проспект, 59 и улица Савушкина, 141, где обнаружены свисающие снежные массы. 

Особое внимание уделено автосервису на Заусадебной улице в Приморском районе, где наледь с крыши упала на сотрудника организации. Ведется разъяснительная работа с владельцами о важности соблюдения правил безопасности.

Стоит отметить, что не только мужчина пострадал из-за наледи. На улице Правды наледь упала на жительницу Ленинградской области, а у станции метро "Чернышевская" на школьницу.

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости9 января
Смотреть предыдущие новости →


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама