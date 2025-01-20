В администрации Адмиралтейского района назвали обыски "волнительным моментом"

Врио главы Адмиралтейского района Дмитрий Вакушин заявил, что визит сотрудников Следственного комитета 20 января в администрацию связан с происшествиями по адресам, не входящим в ведение его ведомства, сообщает "Фонтанка.ру".

"Сейчас у нас волнительный момент, нам необходимо предоставить все документы проверяющим. У нас на территории района серьезные случаи падения наледи были на двух адресах, это жилое и нежилое здания," - заявил Вакушин.

По его словам, на территории района произошло два случая падения наледи – с нежилого здания на Шкапина, 10 и жилого дома на Серпуховской, 2/68. Как утверждает врио главы, ни одно из зданий не принадлежит администрации – жилые здания находятся в ведении управляющих компаний, а за нежилые отвечает собственник.

Как объяснил врио главы района, администрация не может привлекать к ответственности собственников и УК, но может направлять уведомления, что было сделано в случае происшествия по Шкапина, 10.

Напоминаем, что утром 20 января силовики провели обыски в районных администрациях и управляющих компаниях Петербурга из-за падения сосулек. Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу, было возбуждено уголовное дело по фактам травмирования граждан от падения снега и наледи с крыш зданий.

фото ЗАКС.Ру