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Новости 11:46

Депутат Рябоконь предложил штрафовать УК за неубранный снег

фото ЗакС политика Депутат Рябоконь предложил штрафовать УК за неубранный снег

Депутат Законодательного собрания Петербурга Андрей Рябоконь предложил лишать управляющие компании лицензий за нарушения в обслуживании жилых домов, которые создают угрозу жизни и здоровью людей. Об этом он написал 16 января в своем Telegram-канале.

По словам парламентария, причиной инициативы стали регулярные случаи травмирования горожан из-за неубранных снега и наледи с крыш и козырьков зданий. 

"Из-за безответственности организаций каждую зиму серьезные и смертельные травмы получают сотни петербуржцев", - написал депутат.

Рябоконь предложил внести поправки в статью 198 Жилищного кодекса РФ. Они позволят исключать из реестра лицензий компании, которые привлекались к ответственности за нарушение правил содержания домов, если это создало угрозу для людей.

Также депутат настаивает на введении дополнительных штрафов для юридических лиц (от 100 до 300 тысяч рублей) и дисквалификации должностных лиц управляющих компаний на срок от 1,5 до 3 лет. С соответствующей инициативой Рябоконь обратился к депутату Госдумы Виталию Милонову.

Напомним, позавчера инспекторы ГАТИ выявили нарушения в уборке снега на 17 объектах. Суммарно выполнителям работ и собственникам грозят штрафы на сумму до 16 млн рублей. В числе нарушителей – пять организаций, четыре из которых проводили работы в Петроградском районе.

фото: ЗАКС.Ру


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