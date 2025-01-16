Депутат Рябоконь предложил штрафовать УК за неубранный снег

Депутат Законодательного собрания Петербурга Андрей Рябоконь предложил лишать управляющие компании лицензий за нарушения в обслуживании жилых домов, которые создают угрозу жизни и здоровью людей. Об этом он написал 16 января в своем Telegram-канале.

По словам парламентария, причиной инициативы стали регулярные случаи травмирования горожан из-за неубранных снега и наледи с крыш и козырьков зданий.

"Из-за безответственности организаций каждую зиму серьезные и смертельные травмы получают сотни петербуржцев", - написал депутат.

Рябоконь предложил внести поправки в статью 198 Жилищного кодекса РФ. Они позволят исключать из реестра лицензий компании, которые привлекались к ответственности за нарушение правил содержания домов, если это создало угрозу для людей.

Также депутат настаивает на введении дополнительных штрафов для юридических лиц (от 100 до 300 тысяч рублей) и дисквалификации должностных лиц управляющих компаний на срок от 1,5 до 3 лет. С соответствующей инициативой Рябоконь обратился к депутату Госдумы Виталию Милонову.

Напомним, позавчера инспекторы ГАТИ выявили нарушения в уборке снега на 17 объектах. Суммарно выполнителям работ и собственникам грозят штрафы на сумму до 16 млн рублей. В числе нарушителей – пять организаций, четыре из которых проводили работы в Петроградском районе.

фото: ЗАКС.Ру