Смольный выявил нарушения в уборке снега у 28% многоквартирных домов

Инспекторы проверили более 6,5 тысячи многоквартирных домов (МКД) Петербурга за два зимних месяца и выявили нарушения в 28% случаев, об этом 3 марта сообщили в пресс-службе Смольного.

По данным городской администрации, из 1 843 домов с нарушениями недочёты были устранены в 1 150 случаях. Чаще всего управляющие организации игнорировали уборку снега у входов в парадные (784 нарушения), недостаточно посыпали тротуары антигололёдными реагентами (306 случаев) и не убирали снег и наледь с крыш (255 случаев).

С 29 декабря 2024 года по 26 февраля 2025-го инспекторы проверили 559 управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК и ЖК. В результате 53 из них получили предостережения о недопустимости нарушений.

Напомним, что в середине февраля с докладом перед депутатами Законодательного собрания Петербурга выступил вице-губернатор города Евгений Разумишкин. Тогда он заявил, что городские власти контролируют участие собственников недвижимости в уборке снега и наледи. Подробнее – в материале ЗАКС.Ру.

Фото: ЗАКС.Ру