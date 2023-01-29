Смольный объявил жёлтый уровень погодной опасности в Петербурге

Власти Северной столицы ввели в городе жёлтый уровень погодной опасности ввиду предстоящего ухудшения погодных условий, которое должно произойти в понедельник, 30 января, информирует пресс-служба Смольного.

По сообщению администрации Петербурга, введение данного положения обусловлено тем, что завтра в городе ожидается порывистый ветер до 18 м/с.

На дорогах при этом может образоваться гололёд и налипание мокрых снежных масс.

Ранее в региональном управлении МЧС также известили о ветреном понедельнике.