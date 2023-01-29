ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 17:28

Смольный объявил жёлтый уровень погодной опасности в Петербурге

фото ЗакС политика Смольный объявил жёлтый уровень погодной опасности в Петербурге

Власти Северной столицы ввели в городе жёлтый уровень погодной опасности ввиду предстоящего ухудшения погодных условий, которое должно произойти в понедельник, 30 января, информирует пресс-служба Смольного.

По сообщению администрации Петербурга, введение данного положения обусловлено тем, что завтра в городе ожидается порывистый ветер до 18 м/с.

На дорогах при этом может образоваться гололёд и налипание мокрых снежных масс.

Ранее в региональном управлении МЧС также известили о ветреном понедельнике.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости29 января
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама