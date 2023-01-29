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Новости 17:59

Липецкого мобилизованного приговорили к двум годам колонии за побег из учебного центра

фото ЗакС политика Липецкого мобилизованного приговорили к двум годам колонии за побег из учебного центра

Владимирский военный суд приговорил мобилизованного из Липецкой области Виталия Рязанова к двум годам колонии за дезертирство из учебного центра (часть 3.1 статьи 337 УК РФ), передаёт издание "Довод" в своём Telegram-канале.

В сентябре Рязанова мобилизовали: учёбу он проходил на военной базе во Владимирской области. В ночь на 18 октября он сбежал из части и направился в местное кафе "Славянка". Там, как сообщается, на протяжении 12 дней он употреблял спиртные напитки, пока его не задержала военная полиция.

Как итог, Рязанов предстал перед судом по статье о самовольном оставлении части или места службы в период военного времени или мобилизации.

Напомним, ранее в Липецкой области ликвидировали дезертира, покинувшего зону СВО с боеприпасами.


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