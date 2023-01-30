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Новости 9:38

Обвинённая в нападении на слепую у парка "Сосновка" рассказала полиции свою версию произошедшего

фото ЗакС политика Обвинённая в нападении на слепую у парка "Сосновка" рассказала полиции свою версию произошедшего

Петербургские правоохранители рассматривают возможность возбуждения уголовного дела после инцидента, в результате которого слепая горожанка получила травму головы возле парка "Сосновка", передаёт "Фонтанка". Процессуальную проверку начала прокуратура Калининского района.

Петербурженка, обвиняемая в нападении на женщину - инвалида по зрению, проживает в Калининском районе. В разговоре с полицией она сообщила, что ждала транспорт на остановке, когда в этот момент мимо проходила горожанка с тростью. По словам предполагаемой зачинщицы потасовки, слепая женщина якобы толкнула своей тростью ребёнка, в результате чего он начал падать. Пытаясь его поймать, петербурженка якобы уронила телефон, который и угодил в голову незрячей женщины.

Ранее пострадавшая в результате конфликта озвучила свою версию произошедшего. Женщину, напомним, увозили в больницу, где диагностировали закрытую черепно-мозговую травму.


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