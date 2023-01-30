Предпроект по трамваю в Новосаратовку может быть готов к марту

Предпроектная документация трамвайной линии от Народной улицы в Петербурге до Новосаратовки может быть готова к началу марта, сообщил 30 января "Деловой Петербург".

"На разработку технико–экономического обоснования по строительству трамвайной линии в Новосаратовку заключён внебюджетный договор. Проработка документации осуществляется совместно с потенциальным инвестором", — сообщили изданию в правительстве Ленинградской области.

В настоящий момент идет работа по определению центров образования пассажиропотока, уточнили в пресс-службе областного правительства. Это необходимо для дальнейшей трассировки линии трамваев, при этом ее прокладка будет корректироваться с учетом технической возможности прохождения трамваев на определенных участках.

В качестве основного варианта рассматривается прокладка линии до станции метро "Ломоносовская" а не до загруженной "Улицы Дыбенко". Основным исполнителем работы, по словам главы областного комитета по транспорту Михаила Присяжнюка, предполагается назначить ГУП "Горэлектротранс". Последний, по словам чиновника, является "опытным игроком на рынке" с необходимым подвижным составом и маршрутной сетью.

Как сообщалось ранее, ответственной за подготовку документации была назначена компания "РАТИ", средства на предпроектные работы выделили три компании-застройщика.