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Новости 12:28

В Госдуме подтвердили сохранение отсрочки от мобилизации для многодетных отцов

фото ЗакС политика В Госдуме подтвердили сохранение отсрочки от мобилизации для многодетных отцов

Руководитель комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов подтвердил, что спущенная Минобороны директива о предоставлении отсрочки от мобилизации для отцов троих детей в возрасте до 16 лет всё ещё в силе, информирует "Интерфакс".

Картаполов сообщил, что 26 января в комитет поступил официальный ответ от Минобороны, в котором заявлялось, что указание Генштаба, который вводил отсрочку, "своё действие не прекратило".

Отвод от призыва многодетные отцы получили согласно закрытой директиве Генштаба от 4 октября 2022 года.

Ранее Картаполов доложил о том, как продвигается подготовка законопроектов, посвященных дополнительным отсрочкам от призыва. 


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