Кабмин включил увечья добровольцев в список причин для получения инвалидности

Россияне, получившие увечья в ходе участия в спецоперации на Украине в составе добровольческих формирований, смогут претендовать на получение статуса инвалидов, говорится в опубликованном 30 января постановлении правительства. Документ выложен на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно постановлению, пункт 15 правил признания лица инвалидом дополняется подпунктом об "инвалидности вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных в связи с исполнением обязанностей по контракту о пребывании в добровольческом формировании".

Ранее сообщалось о том, что глава Ленобласти Александр Дрозденко продлил до конца первого квартала 2023 года действие "губернаторских" выплат добровольцам, отправившимся для участия в СВО.