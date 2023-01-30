Петербуржец узрел ЛГБТ-пропаганду в гавайской вечеринке в боулинг-клубе

Житель Петербурга увидел ЛГБТ-пропаганду в гавайской вечеринке, проводимой в одном из городских боулингов, и вызвал на место полицию, информирует Telegram-канал "Осторожно, новости".

Инцидент произошёл на минувших выходных. Мужчина пришёл покатать шары в боулинг-клуб "Альмак" на Новолитовской улице. К полуночи он увидел группу людей, которая привела его в гневное замешательство. Мужчину смутили повязки из цветов, висевшие на шеях отдыхавших. Незамедлительно горожанин позвонил в полицию, сообщив о "пропаганде нетрадиционных ценностей".

Приехавшие в боулинг правоохранители обнаружили в клубе компанию молодых людей, которые устроили вечеринку в гавайском стиле - поэтому на их шеях висели цветочные украшения. Силовики поговорили с отдыхающими после чего уехали, не найдя никакой пропаганды.

Напомним также, ранее петербургский ТЮЗ задумался о смене названия фестиваля "Радуга" из-за закона о ЛГБТ.