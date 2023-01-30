В Смольном ответили на недовольство петербуржцев высоким тарифом на вывоз мусора

Органы исполнительной власти Петербурга начали отвечать на вопросы, которые горожане оставляли в комментариях на странице губернатора Александра Беглова "ВКонтакте" перед его "прямой линией".

Больше всех лайков набрало сообщение о слишком высоких коммунальных тарифах: 600 рублей в Петербурге при 100 рублей в Ленобласти. "Может сменить оператора, либо сделать привязку к объёмам услуг, а не метражу квартиры?" - спросили у Беглова.

Другая пользовательница "ВКонтакте" добавила в комментариях, что разделяет мусор, сама возит его на пункт раздельного сбора и все равно платит 600 рублей. "Почему сделан тариф за кв.м., а не за количество прописанных? Даже перерасчёт не сделать если отсутствовал. Полный бардак в мусорной реформе, как и в транспортной", - написала петербурженка.

Ей с профиля правительства Петербурга ответил комитет по тарифам. Чиновники заявили, что порядок расчета в зависимости от площади жилого помещения, а не от количества зарегистрированных граждан определен Жилищным кодексом.

"Просто с 1 января 2022 года услуга перешла в состав коммунальных и рассчитывается в соответствии с тарифами, установленными Комитетом (распоряжение Комитета от 16.11.2022 № 162-р), а не собранием собственников жилых помещений. Это сделано для реформирования отрасли по обращению с отходами. В настоящий момент перерасчет платы за услугу по обращению с ТКО (при временном отсутствии потребителя) в случае ее оплаты исходя из общей площади жилого помещения не предусмотрен, однако с 1 марта 2023 года вступят в действие изменения в Правила, которые позволят выполнять перерасчет таким потребителям", - написали сотрудники комитета.

Напомним, губернатор Беглов 28 января отвечал на вопросы горожан по поводу уборки города. Все остальные сообщения и вопросы, отправленные к его "прямой линии", он пообещал взять в работу.