Комиссия по организации платных парковок заработает в Василеостровском районе с середины весны

Комиссия по организации платных парковок в Василеостровском районе начнет свою работу с 15 апреля, рассказали в местной администрации. Ожидается, что район войдет в зону платной парковки с 1 октября.

В работе комиссии примут участие, в том числе, представители муниципалитетов и профильных организаций. "В ее задачи будет входить также превентивная отработка потенциальных проблемных вопросов", — отметили в пресс-службе районной администрации.

Адресный перечень улиц, входящих в зону платной парковки, был сформирован постановлением правительства Петербурга. Сейчас местные муниципалитеты заняты подготовкой перечня возможных мест для организации стоянки инвалидов.

Ожидается, что прием документов на предоставление льготных удостоверений начнется за месяц до включения района в зону платных парковок, то есть с 1 сентября.

Ранее вице-губернатор Кирилл Поляков сообщил о том, что платная парковка на Петроградской стороне должна заработать с июля 2023 года, позже она распространится и на Васильевский остров. Сейчас зона платной парковки охватывает Адмиралтейский и Центральный районы Петербурга.

Фото: Telegram-канал "Начальник транспортного цеха"