"Теплосеть" сообщила о сроках окончания работ по устранению дефекта на Бассейной улице

Устранением дефекта на теплосети в районе улицы Бассейной, 23, занимаются четыре аварийные бригады, известили в пресс-службе АО "Теплосеть Петербурга". Там из-за ночного прорыва трубы с кипятком просел асфальт, куда угодили несколько машин.

Работами на аварийном участке занимаются 20 специалистов и пять единиц техники. Ремонт осложнён наличием множества инженерных коммуникаций по соседству с лопнувшей трубой, поэтому рабочим приходится копать землю вручную.

Завершить комплекс мер по устранению дефекта должны к трём часам ночи 31 января.

Прорыв трубы с кипятком случился на Бассейной улице минувшей ночью. Вода разъела грунт, из-за чего в образовавшуюся промоину попали несколько автомобилей.

Фото: Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер / Telegram