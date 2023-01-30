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Новости 16:25

"Теплосеть" сообщила о сроках окончания работ по устранению дефекта на Бассейной улице

фото ЗакС политика "Теплосеть" сообщила о сроках окончания работ по устранению дефекта на Бассейной улице

Устранением дефекта на теплосети в районе улицы Бассейной, 23, занимаются четыре аварийные бригады, известили в пресс-службе АО "Теплосеть Петербурга". Там из-за ночного прорыва трубы с кипятком просел асфальт, куда угодили несколько машин.

Работами на аварийном участке занимаются 20 специалистов и пять единиц техники. Ремонт осложнён наличием множества инженерных коммуникаций по соседству с лопнувшей трубой, поэтому рабочим приходится копать землю вручную.

Завершить комплекс мер по устранению дефекта должны к трём часам ночи 31 января.

Прорыв трубы с кипятком случился на Бассейной улице минувшей ночью. Вода разъела грунт, из-за чего в образовавшуюся промоину попали несколько автомобилей.

Фото: Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер / Telegram


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