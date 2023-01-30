Бывший член ГИК Краснянский возглавил Центр социальной реабилитации инвалидов Петродворцового района

Из администрации Петродворцового района 19 января по собственному желанию уволился заместитель главы Дмитрий Краснянский. На следующий день он был назначен директором Центра социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Петродворцового района. О новом месте работы ЗАКС.Ру рассказал сам Краснянский.

- Очень нравится, - поделился Краснянский впечатлениями.

На должности заместителя главы он проработал чуть меньше года. Он курировал работу отделов информатизации и по вопросам законности, правопорядка и безопасности, а также экономический отдел. До декабря 2021 года Краснянский занимал пост члена комиссии с правом решающего голоса в Горизбиркоме. В сентябре 2021 года года глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова неоднократно выступала с критикой в адрес коллег из Петербурга из-за скандалов во время выборов депутатов Заксобрания и Государственной думы. В частности, некоторые претензии были адресованы персонально Краснянскому.

Константин Леньков