В РПЦ объяснили нехваткой военных священников появление инициативы о льготах для них

В зоне спецоперации сейчас находится недостаточное количество военных священников, заявил 30 января в беседе с ТАСС замглавы Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе. По его мнению, исправить ситуацию позволило бы принятие разработанных РПЦ поправок о статусе военного духовенства.

По утверждению Кипшидзе, проект концепции "носит комплексный характер", а касается в первую очередь присутствия капелланов в зоне конфликта. Он также указал на испытываемую участниками СВО необходимость в окормлении священнослужителями, но затруднился назвать количество последних в зоне спецоперации.

Как уточнил представитель РПЦ, назвать точные цифры по количеству священников в зоне СВО не представляется возможным. "Многие священнослужители туда приезжают и уезжают, другие находятся в процессе направления в командировку, какие-то священнослужители находятся в частях нерегулярной армии, таких как казачьи части, где также затруднено получение статистической информации", — заявил он.

При этом Кипшидзе выразил мнение, что "в настоящий момент военных священников недостаточно". Для исправления сложившейся ситуации, по его словам, "необходимо урегулировать их направление, социальные гарантии, порядок пребывания — весь комплекс вопросов, которые с этим связаны".

Ранее глава правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега) заявила о разработке поправок, в соответствии с которыми капелланы стали бы подчинены священноначалию, а заодно получили бы социальные льготы и компенсации, аналогичные тем, что положены контрактникам.

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