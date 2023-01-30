В ходе встречи и.о. главы СК с жителями Нарвской заставы компании "СПб Реновация" предложили поехать восстанавливать Мариуполь

Не так давно ставший исполняющим обязанности главы управления Следственного комитета по Петербургу Олег Бобков встретился с жителями Нарвской заставы, сообщается в Telegram-канале "Живой город". В мероприятии также приняли участие представители компании "СПб Реновация", которая планирует снос исторических зданий в районе и последующее строительство новых ЖК.

Бобков на протяжении двух часов гулял с активистами по Нарвской заставе, а также посетил несколько квартир, в том числе - старейшей жительницы района, 102-летней Розы Евгеньевны, которая тоже выступает против реновации территории.

В разговоре с Бобковым, а также членами инициативной группы представители "СПБ Реновации" заявили, что они бы и хотели уйти из района, однако "Нарвская застава входит в один "лот" с территориями в других районах, которые они имеют право застраивать". Отказаться от застройки территории в компании якобы не могут. Бобков в ответ на данный ответ и последовавшее возмущение петербуржцев отметил, что во время специальной военной операции не следует "воевать с собственными жителями". "А "СПб Реновации" тут же предложили отправляться прямиком в Мариуполь и заниматься реновацией там", - сообщили в "Живом городе".

Ранее жители Нарвской заставы обратились с иском в городской суд Петербурга, требуя признать нормы двух законов недействующими, что позволило бы исключить их из программы реновации.

Подробнее о борьбе активистов против застройки территории - в материале ЗАКС.Ру.

Фото: Telegram-канал "Живой город"