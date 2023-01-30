Казарин сообщил о десятикратном увеличении кибератак на госресурсы Петербурга в 2022 году

Количество DDoS-атак на информационные ресурсы Петербурга возросло в 2022 году в 10 раз относительно 2021 года, сообщил ТАСС вице-губернатор Станислав Казарин.

"За период 2022 года наблюдался активный рост: более чем 10-кратный по сравнению с прошлыми периодами кибератак на государственные информационные ресурсы Санкт-Петербурга", — заявил информагентству вице-губернатор.

Сложившуюся ситуацию чиновник объяснил "продолжением обострившегося противостояния в киберпространстве и возобновлением активности шифровальщиков". По его утверждению, в восьми из 10 случаев злоумышленники маскируют попытку взлома сайта с помощью DDoS-атаки.

Чаще всего, по утверждению Казарина, атакам подвергались инфосистемы в сфере здравоохранения и образовательные учреждения.

Осенью на усиление DDoS-атак с начала спецоперации жаловался глава Роскомнадзора Андрей Липов.