Корабельников сообщил о заключении первого в Петербурге офсетного контракта

Первый в Петербурге офсетный контракт был заключен между комитетом по здравоохранению и фармацевтической компанией "Р-Фарм", сообщил 30 января в своем Telegram-канале вице-губернатор города Алексей Корабельников.

Речь идет о закупке фармпрепаратов, в первую очередь применяемых для борьбы с онкологическими заболеваниями, на общую сумму 8,7 миллиарда рублей. Срок исполнения контракта растянут на 10 лет, из которых первые три уйдут на запуск производства. В течение оставшихся семи лет компания обязуется поставлять лекарства Петербургу.

Как уточнил Корабельников, следствием заключения офсетного контракта, среди прочего, станет сбережение бюджетных средств. "Экономия по нашему первому офсету за семь лет составит 20,6 миллиарда рублей", — написал он.

О конкурсе на заключение первого в Петербурге офсетного контракта стало известно в октябре прошлого года.

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