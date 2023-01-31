Количество выданных загранпаспортов выросло на треть в 2022 году

МВД России выдало в 2022 году в общей сложности 5,4 миллиона заграничных паспортов, сообщило 31 января ТАСС со ссылкой на статистику ведомства. Это почти на 40% больше, чем в 2021 году, когда за 12 месяцев россияне получили немногим менее 3,9 миллиона загранпаспортов.

В абсолютных цифрах рост показателей составил 1,5 миллиона выданных заграничных паспортов за год.

"За январь-декабрь 2022 года всего оформлено паспортов гражданина Российской Федерации — 13 384 942, в том числе внутренних — 7 971 568, заграничных — 5 413 374", — приводит ТАСС статистические данные.

Ранее сообщалось, что за год из российского гражданства вышли 40 человек.