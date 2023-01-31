В России за неделю выросла заболеваемость ковидом и гриппом

Показатели заболеваемости коронавирусом в России выросли за четвертую неделю на 20% относительно предыдущей недели, проинформировал 31 января Роспотребнадзор. В абсолютных цифрах речь идет о 45,5 тысячах пациентов.

Одновременно на 7% за неделю выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ, достигнув в результате отметки в 918 тысяч зараженных. При этом две трети (почти 67%) от всех циркулирующих респираторных вирусов приходится на вирусы гриппа. "Отмечается рост числа случаев гриппа B, при котором у пациентов чаще регистрируются случаи пневмонии", — отметили в санитарной службе.

Среди прочих вирусов чаще прочих встречаются РС-вирусы, метапневмовирусы и риновирусы.

На прошлой неделе Управление Роспотребнадзора по Петербургу сообщило о снижении заболеваемости в городе.