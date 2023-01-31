"Фонтанка": СК проверяет факт взлома электронных табло Эрмитажа сообщениями о Буче

Электронные табло Государственного Эрмитажа вечером 29 января подверглись хакерской атаке, сообщает "Фонтанка". В результате на них стала отображаться информация о событиях в украинской Буче февраля-марта прошлого года. Представители музея подтвердили как факт взлома, так и факт обращения в Следственный комитет в связи с инцидентом. Предположительно, произошла дистанционная атака на сервер.

"Музей работает в обычном режиме, помех в приёме посетителей нет. Специалисты музея занимаются восстановлением штатной работы информационных табло", - добавили в музее.

В настоящее время следователи готовят меры реагирования на происшествие.

Распространение информации о событиях в Буче, расходящейся с официальной позицией Минобороны, уже приводило к возбуждению уголовных дел против россиян по статье 207.3 УК (фейки об армии).