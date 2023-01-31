Парламентарии посетили комплекс по переработке отходов "Волхонка"

Депутаты Законодательного собрания Петербурга 30 января в рамках выездного заседания постоянной комиссии по городскому хозяйству и созданию комфортной городской среды посетили комплекс по переработке "Волхонка" в Красносельском районе. Для парламентариев провели экскурсию по площадке. Это первый комплекс по глубокой переработке отходов. В скором будущем планируется построить пять подобных объектов, сообщили в пресс-службе "Невского экологического оператора". Два появятся в Петербурге, еще три - в Ленобласти.

"Хотел бы сегодня еще, пользуясь возможностью, успокоить жителей относительно строительства подобных объектов. Вы сами в этом убедились: здесь нет, как ни странно, на мусоропереработке, самого мусора, мы ходили по чистому предприятию, нет запаха. Я думаю, если дальше так же будут развиваться все события, это вполне всех успокоит и удовлетворит", - приводит слова депутата Александра Ходоска пресс-служба НЭО.

Депутат отметил, что 80% оборудования произведено в России. Кроме Ходоска, объект осмотрели депутаты Алексей Макаров, Ольга Герасина, Дмитрий Дмитриев, Михаил Барышников, Борис Зверев, Андрей Алескеров и Владимир Носов.

Запуск новых комплексов позволит сократить количество отходов, предназначенных для полигонов, а также повысить уровень экологической безопасности в регионах. По словам заместителя председателя комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга Ивана Казакова, меньше чем за год удалось повысить уровень обработки с 29% до 44%. Кроме того, на половину увеличилась масса отходов, направляемых на переработку.