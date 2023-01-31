Для Невзорова* запросили девять лет колонии по делу о "фейках"

Государственное обвинение запросило для петербургского публициста Александра Невзорова*, находящегося в эмиграции, девять лет лишения свободы в рамках дела о распространении фейков про Вооруженные силы (ст. 207.3 УК). С таким ходатайством выступил прокурор Олег Лавров, добивающийся также четырехлетнего запрета на администрирование подсудимым каких-либо интернет-ресурсов, передает РИА "Новости".

По версии следствия, в своих аккаунтах в социальных сетях фигурант дела распространил заведомо ложную информацию о действиях российской армии. В частности, ему инкриминируют тиражирование фейков о событиях в Буче и Мариуполе.

Ранее Невзоров* заявлял, что не собирается заниматься своей защитой в суде по этому делу: его интересы представляет адвокат по назначению. О преследовании Невзорова* стало известно в марте прошлого года, когда публицист находился на израильских гастролях. С тех пор он не возвращался в Россию, а сегодня в статусе заочно арестованного публицист находится в розыске.

*Минюст внес Александра Невзорова в единый реестр иноагентов