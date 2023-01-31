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В Калининском районе появится сквер Гамзатова

фото ЗакС политика В Калининском районе появится сквер Гамзатова

Губернатор Александр Беглов подписал постановление о предоставлении безымянному скверу в Калининском районе имени аварского поэта Расула Гамзатова, сообщила 31 января пресс-служба главы города. Речь идет о зеленой зоне, расположившейся на улице Руставели к востоку от пересечения с проспектом Луначарского.

Присвоение имени скверу произошло в соответствии с решением Топонимической комиссии, о котором стало известно еще в начале октября 2022 года.

"Наименование присвоено с учетом общей топонимической тематики северной части Калининского района, связанной с темой культуры", — отметили в Смольном.

Расул Гамзатов — аварский советский поэт и прозаик, лауреат различных премий, народный поэт Дагестанской АССР. В советское время неоднократно избирался депутатом Совета Союза Верховного Совета СССР. В 1973 году подписал наравне с 30 другими литераторами письмо в редакцию газеты "Правда" с осуждением "антисоветских действий и выступлений" Александра Солженицына и Андрея Сахарова.


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