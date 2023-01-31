Бельский снова посетил зону СВО

Депутаты Законодательного собрания Петербурга 31 января вернулись из поездки в зону проведения специальной военной операции. Спикер парламента Александр Бельский с единороссами Константином Чебыкиным и Юрием Гладуновым передали российским военным два автомобиля "Нива" и необходимую экипировку.

Чебыкин рассказал ЗАКС.Ру, что они находились "совсем недалеко" от линии соприкосновения. Парламентарии посетили около семи мест дислокации Вооруженных сил. Они сопровождали колонну из семи грузовиков с экипировкой: зимней одеждой, обувью, бельем и другими вещами. Кроме того, они доставили более 1000 посылок от родственников военнослужащих.

Также они вместе с представителями Министерства обороны поучаствовали во вручении офицерских званий: от старшего прапорщика до подполковника. Еще в подарок парламентарии привезли ковчег с мощами Георгия Победоносца. Как писал Бельский - для поднятия "боевого духа".

- Боевой дух, я хочу сказать, очень хороший. Настроение классное. Бытовые условия достойные. Ребята сами устроились, молодцы. Даже, я могу сказать, есть определенные позитивные отличия. Мы ездили два месяца назад. Сейчас все обустроено. Все мотивированы. Одеты очень хорошо. У наших ребят из Петербурга - все шевроны Санкт-Петербург. Очень классно, - рассказал Чебыкин.

Это не первая поездка представителей Заксобрания в зону спецоперации. В ноябре депутаты передали военным приборы ночного видения.

Константин Леньков