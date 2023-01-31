Собственнику особняка Черкасского отменили арест

Защита предпринимателя Бориса Берсона, проходящего по делу о разрушении аварийного особняка Черкасского (ст. 243.1 УК), сообщила о своей промежуточной победе в Горсуде Петербурга, о чем пишет петербургская редакция "Коммерсанта".

Спустя две недели после назначения бизнесмену заочного ареста и объявления его в розыск эти судебные постановления были отменены. Кроме того, теперь от Берсона не требуется прохождение психолого-психиатрической экспертизы в стационаре.

Двумя неделями ранее нижестоящая инстанция сочла, что фигурант дела пропал. Однако 31 января его адвокат Станислав Синицын заверил суд, что бизнесмен получает всю необходимую медицинскую помощь на дому.

По версии следствия, в период с 2013 по 2021 годы Берсон, владеющий особняком Черкасского (Риттера), проявил преступное бездействие при содержании памятника регионального значения. Общий объем ущерба, нанесенный зданию на Университетской набережной регулярными пожарами, силовики оценивают в 39,1 млн рублей. Противоаварийные работы в особняке владелец по решению суда должен был выполнить еще два года назад.