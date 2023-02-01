ЗакС принял закон о страховании добровольцев

Депутаты Законодательного собрания Петербурга на заседании 1 февраля приняли в третьем, окончательном чтении законопроект, приравнивающий региональные нормы в сфере добровольчества к положениям в федеральном законе, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Теперь добровольцы и волонтеры могут рассчитывать на поддержку от государства в виде страхования жизни или здоровья и компенсацию затрат на страховку, а также возмещение вреда жизни и здоровью, если ущерб был получен при осуществлении волонтерской деятельности. Определять случаи и порядок страхования будет городское правительство.

В парламенте отмечают, что закон в первую очередь коснется тех, кто задействован при ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также работает в "красных зонах" и горячих точках.

"За" законопроект проголосовали 44 депутата. Документ отправлен на подписание губернатором. Закон начнет действовать по истечению 10 дней после официального опубликования.

Напомним, в октябре 2022 года депутаты Государственной думы предложили стимулировать вовлечение молодежи в волонтерскую деятельность с помощью льгот при посещении учреждений культуры.

Константин Леньков