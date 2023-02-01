Памятник Александру III в Петербурге потребует затратной реконструкции

Конную статую императора Александра III перед Мраморным дворцом в ближайшее время может ожидать первая в его истории реконструкция. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на специалиста Русского музея Ольгу Бабину, которая отмечает драматичную судьбу объекта, пережившего две из трех революций. К работам приступят после всестороннего исследования памятника с применением новейших технологий и оборудования, которое имеется у ИТМО. Исследование намечено на весну.

Уже сегодня для Бабиной очевидно, что приведение монумента в порядок потребует значительных расходов.

"Это сложный памятник, он составной. Состоит из нескольких частей, его общая высота 8,5 м. Если найдутся спонсоры, будем реставрировать, но, по крайней мере, консервацию будем делать", - рассказала музейная сотрудница.

Первоначально памятник предпоследнему российскому императору, выполненный по проекту Паоло Трубецкого, установили на Знаменской площади (площади Восстания) в 1909 году. Меньше через через десять лет, после прихода большевиков к власти, его убрали с площади. Перед Мраморным дворцом он оказался только в 1994 году.