ЗакС Петербурга в первом чтении поддержал запрет на продажу зажигалок детям

Депутаты Законодательного собрания Петербурга 1 февраля приняли в первом чтении законопроект, запрещающий продажу товаров, содержащих сжиженные углеводородные газы, несовершеннолетним, передает корреспондент ЗАКС.Ру. С помощью такой нормы намерены бороться с токсикоманией среди подростков.

Парламент озаботился такой инициативой на фоне участившихся, по их сведениям, смертей среди несовершеннолетних, которые с помощью газа из зажигалок достигали токсического опьянения. На сленге такое занятие называется "сниффинг". В некоторых случаях увлечение может привести к летальному исходу. Один из таких инцидентов произошел в Петербурге в ноябре прошлого года.

По мнению депутата Антона Соловьева, дешевизна товаров с углеводородным газом привлекает токсикоманов. "Яблочник" Борис Вишневский спросил, знаком ли Соловьев с федеральными нормами, которые позволили бы запретить продавать определенную группу товаров. Он также спросил про клей, который также популярен среди токсикоманов. Про федеральную норму Соловьев так и не ответил, а по поводу клея объяснил, что зажигалки доступнее, дешевле, и их легче спрятать. Единоросс заявил, что продавцам необходимо дать возможность решать, кому продавать зажигалки, а кому нет.

- Это не столько запретительная мера, скоро разрешительная, - заявил Соловьев.

Некоторые депутаты отнеслись критически к законопроекту. Лидер фракции "Новые люди" Дмитрий Павлов считает, что штрафовать за продажу зажигалок на 300 тысяч рублей – слишком сурово. Соловьев лишь заявил, что детская жизнь дороже, и предложил Павлову подать поправки к законопроекту.

Депутат Борис Зверев поддержал закон, заявив, что дети вдыхают газ из зажигалок и перестают "быть личностью". Вишневский призвал бороться с корнем проблемы и предлагать меры, направленные на пропаганду здорового образа жизни. Он также хотел напомнить, что депутаты, которые отказались рассматривать предложение о запрете пропаганды ядерного оружия, охотно обсуждают закон, который, по мнению Вишневского, работать не будет. Спикер Александр Бельский прервал выступление, отключив коллеге микрофон. Он объяснил это тем, что депутат высказывался не по теме повестки. Позже "яблочнику" дали договорить.

За продажу газосодержащих товаров детям предлагается наказывать штрафом в размере от 3 до 5 тысяч рублей для физических лиц, от 30 до 50 тысяч рублей для должностных лиц, и от 150 до 300 тысяч рублей для юрлиц. Такую санкцию хотят закрепить в городском законе об административных правонарушениях. Предполагается, что следить за оборотом зажигалок будут сотрудники комитета Смольного по вопросам законности и правопорядка.

Законопроект был подготовлен единороссами Денисом Четырбоком, Антоном Соловьевым и Валерием Гарнецом.

Запрет в первом чтении поддержали 38 депутатов. Двое высказались против.

Напомним, недавно в Заксобрании задумались об ограничении продаж вейпов и электронных сигарет. В парламенте решили создать рабочую группу по подготовке соответствующего законопроекта. Депутаты намерены запретить продажу несертифицированных электронных сигарет и ограничить рекламу подобной продукции.

Константин Леньков