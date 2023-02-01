Росфинмониторинг предупредил о росте числа мошеннических писем от своего имени

От имени Росфинмониторинга рассылается все большее число фальшивых писем и совершается мошеннических звонков, о чем 1 февраля сообщила пресс-служба ведомства. Как правило, выдающие себя за представителей службы злоумышленники пугают граждан замораживанием счетов и предлагают тем или иным способом заплатить за снятие наложенных ограничений.

"В случае получения подобных сообщений рекомендуем не выполнять предлагаемые действия и незамедлительно информировать о произошедшем правоохранительные органы, а также сообщать об этом в дежурную службу Росфинмониторинга", - пишет пресс-служба государственного органа.

В ведомстве обращают внимание на то, что оно не вправе арестовывать счета и имущество россиян. Более того, платные услуги по составлению юридических документов тоже находятся вне его компетенции.

В прошлом месяце с похожей проблемой столкнулся Роскомнадзор, также предупредивший соотечественников о поддельном характере некоторых электронных писем. Граждан призывали не открывать вложений.

фото: Росфинмониторинг / ВКонтакте