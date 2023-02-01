Шишкина оставит пост руководителя "Справедливой России" в Петербурге

Вице-спикер Заксобрания Петербурга Марина Шишкина 1 февраля сообщила журналистам, что в скором времени региональное отделение "Справедливой России - За правду" может возглавить Надежда Тихонова, племянница лидера партии Сергея Миронова.

- Я два срока отработала и больше не буду возглавлять региональное отделение. Ко мне придет смена, рекомендована Надежда Тихонова, - заявила Шишкина на брифинге в Мариинском дворце.

Также вице-спикер прокомментировала высказывание Миронова о партийной поддержке ЧВК "Вагнер". По словам Шишкиной, слова председателя партии стали для нее "неожиданностью".

- Наверное, он имеет право на такого рода решения, но могу сказать, что я сомневаюсь, что в Петербурге эта идея вызовет большую поддержку. По крайней мере перед вами стоит тот человек, который эту поддержку оказать не может, - заявила вице-спикер.

Накануне Миронов заявил, что партия будет поддерживать ЧВК "Вагнер", так как поддерживает всех, кто борется с "последышами бандеровцев".

Шишкина руководит городским отделением "Справедливой России" с 2017 года. После реорганизации партии в "Справедливую Россию - Патриоты - За правду" в 2021 году сохранила свой пост.

Тихонова работала депутатом ЗакСа в 2016-2021 годах. Была кандидатом в губернаторы Петербурга в 2019 году и депутаты Госдумы в 2021 году. В последние полтора года занимается общественной и партийной деятельностью.

Константин Леньков