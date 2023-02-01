В течение осени количество заключённых в системе ФСИН снизилось на 26 тысяч человек

За 2022 год количество заключённых, зарегистрированных уголовно-исправительной системой (УИС) России, сократилось на 32 тысячи человек. Со статистикой, опубликованной Федеральной службой исполнения наказаний (ФСИН), ознакомился "Коммерсант".

По состоянию на 1 января 2023 года, в УИС насчитывается 433 тысячи заключённых, при этом по данным на 1 января прошлого года их было 465 тысяч. Количество сидящих мужчин и женщин не конкретизируется. При этом указывается, что к 1 ноября их стало на 26,4 тысяч человек меньше.

Ранее в Кремле сообщили, что отправившиеся на СВО зэки будут помилованы. Соответствующее заявление сделал президентский пресс-секретарь Дмитрий Песков, отреагировав на просьбу высказаться о словах бизнесмена Евгения Пригожина о помиловании заключённых, проходящих службу по контракту.