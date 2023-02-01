ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 16:45

Полиция забирает картины художницы Елены Осиповой из офиса "Яблока"

фото ЗакС политика Полиция забирает картины художницы Елены Осиповой из офиса "Яблока"

Сотрудники полиции, прибывшие в петербургский офис "Яблока" якобы из-за сообщения о возможной угрозе взрыва, начали изымать картины петербургской художницы Елены Осиповой, сообщила ЗАКС.Ру Ольга Покровская. Накануне в помещении открылась выставка Осиповой, посвященная пацифистской тематике.

- Они [сотрудники МВД] говорят, что они обнаружили признаки состава преступления, - добавила Покровская.

По ее словам, сейчас полицейские снимают со стен все картины. Всего в помещении находится пять силовиков.

Напомним, полиция оцепила вход в офис "Яблока" в тот момент, когда "яблочники" готовили документы для выдвижения на дополнительные муниципальные выборы, которые пройдут в Петербурге в апреле. Сперва представители правоохранительных органов заявили, что им поступило сообщение об угрозе взрыва.

Елена Осипова известна своими картинами на актуальные политические темы, которые она приносит с собой на акции протеста. 

Константин Леньков, фото: Алексей Душутин


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости1 февраля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама