Полиция забирает картины художницы Елены Осиповой из офиса "Яблока"

Сотрудники полиции, прибывшие в петербургский офис "Яблока" якобы из-за сообщения о возможной угрозе взрыва, начали изымать картины петербургской художницы Елены Осиповой, сообщила ЗАКС.Ру Ольга Покровская. Накануне в помещении открылась выставка Осиповой, посвященная пацифистской тематике.

- Они [сотрудники МВД] говорят, что они обнаружили признаки состава преступления, - добавила Покровская.

По ее словам, сейчас полицейские снимают со стен все картины. Всего в помещении находится пять силовиков.

Напомним, полиция оцепила вход в офис "Яблока" в тот момент, когда "яблочники" готовили документы для выдвижения на дополнительные муниципальные выборы, которые пройдут в Петербурге в апреле. Сперва представители правоохранительных органов заявили, что им поступило сообщение об угрозе взрыва.

Елена Осипова известна своими картинами на актуальные политические темы, которые она приносит с собой на акции протеста.

Константин Леньков, фото: Алексей Душутин