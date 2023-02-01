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Новости 14:20

В петербургское "Яблоко" пришла полиция из-за сообщения об угрозе взрыва

фото ЗакС политика В петербургское "Яблоко" пришла полиция из-за сообщения об угрозе взрыва

Сотрудники полиции днем 1 февраля пришли в офис партии "Яблоко" на Шпалерной улице, сообщила ЗАКС.Ру член партии Ольга Покровская. Силовики заявили, что им поступило сообщение об угрозе взрыва. В этот момент "яблочники" готовили документы для выдвижения своих кандидатов на дополнительные муниципальные выборы. 

- Приехала полиция, сказала, что поступило сообщение, что у нас тут какой-то взрыв будет. Нас всех выставили, - рассказала Покровская. 

Накануне в офисе "Яблока" состоялось открытие выставки местной художницы Елены Осиповой. Она часто выходила на митинги со своими картинами, посвященными актуальной политической повестке. 

Напомним, в муниципальных довыборах этой весной от "Яблока" планируют принять участие три кандидата. Всего планируется избрать пять мундепов в МО "Красное село", МО "Понтонный" и МО "Южно-Приморский"

Константин Леньков


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